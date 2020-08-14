Кузнецова сообщила о готовности документов для возвращения из Сирии 122 российских детей

КРАСНОГОРСК /Московская область/,14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила о готовности 122 пакетов документов для возвращения из Сирии российских детей, для их вывоза понадобится больше четырех рейсов.

"В ближайшее время [планируется вылет в Сирию]. Из новой информации могу сказать, что уже на 122 ребенка у нас готовы документы. Это уже даже не четыре рейса, а больше", - сказала Кузнецова журналистам в пятницу.

По ее словам, работа по возвращению российских детей "очень осложнена ограничительными мерами в обеих странах". "Мы сейчас согласовываем нашу работу со штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметила детский омбудсмен.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. По данным омбудсмена, с декабря 2018 года российской стороной было организовано семь спецбортов (четыре - из Ирака, три - из Сирии), 156 российских детей вернулись домой к своим родственникам.