В Бурятии 1 сентября проведут линейки для первоклассников

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Праздничные линейки для первоклассников 1 сентября состоятся в Бурятии. Об этом сообщил в эфире телеканала ГТРК "Бурятия" глава республики Алексей Цыденов.

"Позиция федерального, регионального Роспотребнадзора и наша: с 1 сентября школы, техникумы, колледжи и вузы должны работать в традиционном формате. Линейки для первоклассников точно будут проведены. Они будут в сокращенном варианте, но будут", - сказал Цыденов.

Он отметил, что ситуация по коронавирусу сейчас в регионе "достаточно стабильная, темп прироста снижается". "Это дает возможность открыть все-таки 1 сентября школы, и мы сейчас к этому готовимся, - пояснил глава Бурятии. - Ученики будут ходить в школу без масок".

В настоящее время все школы в республике продолжают готовиться к новому учебному году. В образовательных учреждениях будет обеспечена обязательная термометрия на входе, условия для гигиенической обработки рук. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети должны обучаться по всем предметам, за исключением некоторых занятий, расписание уроков и перемен разрабатывается так, чтобы контакты обучающихся были минимизированы. "Сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, вспомогательный персонал обеспечат средствами индивидуальной защиты органов дыхания", - добавили в пресс-службе республиканского правительства.

В Бурятии зарегистрировано 4 566 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 3 906 человек, умерли 44 человека. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 293 пациента, на амбулаторном лечении находятся 323 человека. В Бурятии сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, на работу развлекательных центров для детей, кинотеатров и бассейнов.