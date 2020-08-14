ВОЗ на средства России поставит Ливану медицинское оборудование

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставит в качестве помощи Ливану медицинское оборудование на средства России, сообщил журналистам в пятницу первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Всемирная организация здравоохранения на деньги России окажет помощь медицинским оборудованием", - сказал он.

После посещения лагеря оперативной группировки МЧС РФ в Бейруте Чуприян приехал на место взрыва в порту города. Здесь российские спасатели рассказали ему о проведенных работах. Замминистра провел совещание с генеральным директором Главного управления гражданской обороны Ливана Реймуном Хаттаром, который поблагодарил МЧС России за помощь и вручил ему благодарственное письмо.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимали пострадавших. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек. 13 августа представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков. Как заявил в пятницу Чуприян, оперативная группировка МЧС в полном объеме выполнила свои задачи.