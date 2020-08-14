Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски на пресс-конференции

ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. Полиция Армении в пятницу выписала штраф министру экономики республики Тиграну Хачатряну за то, что он пришел на пресс-конференцию без защитной маски, ношение которой является обязательным в условиях пандемии. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минэкономики Анна Оганян.

"Сегодня министр экономики из своего кабинета прошел в зал пресс-конференции без маски. Через несколько секунд он заметил отсутствие маски, попросил прощения и вернулся уже с медицинской маской. После завершения пресс-конференции полиция выписала штраф министру", - написала она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что ношение медицинских масок в общественных местах в условиях пандемии коронавируса является обязательным для всех граждан страны. Он лично выходил на улицы и раздавал прохожим маски, а также дал указание полиции строго следить за выполнением данной нормы и оштрафовать нарушителей. Штраф составляет 10 тыс. драмов (около $20).

Правительство Армении в среду в ходе внеочередного заседания продлило на месяц - до 11 сентября - режим ЧП, который был введен в республике 14 марта и с тех пор неоднократно продлевался. При этом сообщалось, что некоторые ограничения будут смягчены. Власти заявляют, что ситуация постепенно улучшается, однако призывают граждан строго соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости. По последним данным, в стране выявлено 41 299 инфицированных коронавирусом, что составляет 1,4% населения.