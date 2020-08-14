Воронежские власти разрешили проводить крупные спортивные соревнования в регионе

ТАСС, 14 августа. Воронежские власти смягчили ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса, разрешив проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований с 14 августа. Соответствующие поправки внесены в указ губернатора Воронежской области.

"Разрешить организацию чемпионатов, первенств, кубков России, всероссийских и межрегиональных соревнований в рамках реализации Единого календарного плана спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год, в том числе включающих в себя мероприятия по реализации Всероссийского спортивного комплекса "ГТО", - говорится в документе.

Ранее в регионе возобновили работу детские сады, отменили режим самоизоляции для жителей региона в возрасте старше 65 лет, открыли магазины, разрешили занятия спортом на улице.

В настоящий момент в Воронежской области зарегистрировано 12 465 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 93 случая за последние сутки. Выздоровели 10 815 человек, умерли 109.