Воробьев: концепцию обеспечения безопасности детей представят в Подмосковье через месяц

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Концепцию по обеспечению безопасности детей в разных местах их пребывания планируется презентовать в Подмосковье через месяц. В нее войдут как практические, так и информационные мероприятия, сообщил в пятницу журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Была предложена идея через месяц презентовать концепцию безопасности [детства]. Она предполагает практические мероприятия - замок на окнах, мероприятия, связанные с нормативкой. Например, строитель обязан будет вставлять замок на окно", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в пятницу во время круглого стола "Безопасное детство в Московской области" разработать и представить через месяц концепцию обеспечения безопасности детей предложил президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, в ходе мероприятия удалось обсудить и разобрать случаи, где существуют потенциальные риски при нахождении детей в разных местах.