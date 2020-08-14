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Москалькова предложила расширить круг получателей материнского капитала

Уполномоченный по правам человека в РФ подготовила обращение в правительство с просьбой распространить действие материнского капитала на одиноких отцов-россиян, воспитывающих детей, рожденных матерями-иностранками

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовила обращение в правительство с просьбой распространить действие материнского капитала на одиноких отцов-россиян, воспитывающих детей, рожденных матерями-иностранками.

Выступая в пятницу на круглом столе "Права и ответственность отца", омбудсмен отметила, что одинокие отцы не могут получить материнский капитал в случае смерти или лишения родительских прав матери, если она была гражданином иностранного государства.

"В этой связи мы подготовили в аппарате уполномоченного по правам человека обращение в адрес председателя правительства с просьбой на законодательном уровне распространить и на этих отцов право получать семейный капитал", - сказала Москалькова.

Она привела данные Пенсионного фонда РФ, согласно которым в 2017-2019 годах было принято 138 решений об отказе в выдаче сертификатов на семейный капитал таким одиноким отцам, что "сказывается на благополучии детей, которые не получили возможность наравне с другими получить материнский семейный капитал".

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