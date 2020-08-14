Более 400 млн руб. выделят на ликвидацию экологического вреда в Усолье-Сибирском в 2020 г.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 400 млн рублей на реализацию первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного ущерба окружающей среде в Усолье-Сибирском Иркутской области в 2020 году. В первую очередь планируется демонтировать цех ртутного электролиза и привести в безопасное состояние емкости с опасными отходами, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Виктория Абрамченко отметила, что в числе первоочередных мероприятий, которые должны быть завершены уже в 2020 году, станет демонтаж и демеркуризация конструкций цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории промплощадки. <...> На реализацию первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году правительство выделит более 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в числе первоочередных мероприятий предстоит привести в безопасное состояние пять содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей с организацией их хранения и передачи на утилизацию.

Кроме того, поставлена задача создать в текущем году и защитные противофильтрационные экраны вдоль берега реки Ангары. Также до конца года предстоит ликвидировать первые три скважины глубинного захоронения отходов, всего до конца 2021 года будут законсервированы 12 скважин.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.