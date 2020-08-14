В Калининградской области субсидии в 50 тыс. рублей получили более 500 безработных

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Региональные выплаты в размере 50 тыс. рублей безработным для организации своего дела в условиях пандемии коронавируса в Калининградской области получили более 500 человек. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы регионального правительства.

"По данным министерства социальной политики, где подвели итоги выплат, всего за субсидиями обратились 928 граждан. Из них соответствовал условиям предоставления помощи и получил средства 561 человек на общую сумму более 28 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы министерства Анжелики Майстер, "в результате рынок труда пополнили более полутысячи предпринимателей, которые к тому же могут теперь воспользоваться мерами поддержки малого бизнеса".

В министерстве также сообщили, что примерно треть получателей субсидии регистрируются в качестве ИП. Остальные выбирают специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход, который заработал в Калининградской области с 1 июля этого года.

Сферы деятельности получивших гранты - косметические и парикмахерские услуги, услуги в сфере дополнительного образования, строительство и ремонт, аренда и управление движимым и недвижимым имуществом, дизайн и архитектура, торговля, реклама, грузовые и пассажирские перевозки, организация досуга и развлечений, сельское хозяйство, деятельность в области искусств, информационные технологии.

Субсидии, также получившие название "гранты для самозанятых", в апреле этого года пополнили пакет антикризисных решений, разработанных по поручению губернатора Антона Алиханова в условиях пандемии коронавируса в Калининградской области. Из резервного фонда областного правительства было выделено 30 млн рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки могли граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу, и безработные.