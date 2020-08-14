Ремонт сгоревшего театра во Владимире займет минимум два года

Возгорание площадью 500 кв. метров произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Возгорание началось во время проведения электромонтажных работ. Серьезно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра. 28 июля после пожара возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".

"Сумма ущерба сейчас будет устанавливаться, сейчас должно завершиться обследование. Понятно, что мы говорим не об одном десятке миллионов рублей, тем не менее, для нас это ущерб еще и моральный, так сказать, потому что в лучшем случае, в мечтах театра и труппы, мы в идеальном случае сможем вернуться на сцену, дай бог, в сезоне 2022 года, в сентябре. Это идеальный вариант, но могут быть и другие объективные обстоятельства, которые этот процесс затянут", - сказала Бирюкова.

По ее словам, сейчас завершается обследование здания, результаты которого появятся после 15 августа. По предварительным данным, пожар не повредил несущие конструкции здания, также целым остался механизм сцены и световое оборудование. Уже в следующем году на ремонт театра планируется направить областное финансирование, после завершения проектной документации театр сможет претендовать на федеральные средства.

7 июля, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Минкультуры РФ готово подключиться к восстановлению Владимирского академического театра драмы и назвала произошедший пожар общим горем.