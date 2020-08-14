Саратовская область получит более 300 млн рублей на горячее питание для школьников

САРАТОВ, 14 августа. /ТАСС/. Саратовская область получит субсидию из федерального бюджета в размере 316,1 млн рублей, средства будут направлены на бесплатное горячее питание учеников начальных классов школ, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году Саратовская область получит субсидию из федерального бюджета в размере 316,1 млн рублей. Средства будут направлены на бесплатное горячее питание учеников начальных классов школ. Горячим питанием в области будут обеспечены 105 тыс. младшеклассников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 июля текущего года со стороны Роспотребнадзора в отношении готовности 19 образовательных организаций области были даны рекомендации по улучшению условий в части создания дополнительных посадочных мест в обеденных залах. Как сообщили в Министерстве образования региона, пищеблоки всех школ Саратовской области, несмотря на выявленные ранее Роспотребнадзором недостатки в подготовке, с 1 сентября начнут работу.

"С 1 сентября охват горячим питанием обучающихся уровня начального общего образования составит 100%", - отметили в министерстве.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. В 2020 году на эти цели, согласно распоряжению Мишустина, направят более 22 млрд рублей. На последующие два года запланировано около 113 млрд рублей.