Власти Сеула вводят ограничения на массовые собрания в религиозных учреждениях

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Администрация Сеула с 15 августа на две недели вводит ограничение на посещение гражданами религиозных учреждений на фоне появления нескольких очагов коронавируса в местах отправления культа. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap .

Соответствующая мера коснется христианских соборов и церквей, а также буддийских монастырей и храмов. Всего, по данным агентства, в Сеуле насчитывается более 7,5 тыс. различных религиозных учреждений. Ограничение предполагает полный запрет собраний и проведения массовых мероприятий, в том числе совместных молебнов, отправления ритуалов и приемов пищи. Аналогичная мера введена в соседней с Сеулом провинции Кёнгидо. Как поясняет Yonhap, власти намерены прибегнуть к правовым санкциям в отношении руководства религиозных общин в случае невыполнения предписания.

Кроме этого, мэрия Сеула распорядилась об изоляции и тщательной карантинной проверке более 4 тыс. сотрудников и прихожан одной из столичных церквей, где ранее был зафиксирован факт массового заражения коронавирусом.

За последние сутки число случаев инфицирования коронавирусом в Южной Корее возросло на 103 - до 14 873. Большинство заразившихся выявлены в столичном регионе: 31 - в Сеуле, 38 - в соседней провинции Кёнгидо. По информации Yonhap, по меньшей мере 200 новых случаев заражения за последние несколько дней были связаны с шестью церквями и миссионерским обществом в южнокорейской столице и ее окрестностях.