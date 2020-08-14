Россия начала выводить спасателей и врачей из Ливана

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Мобильная лаборатория Роспотребнадзора, работавшая в составе оперативной группировки МЧС РФ, ликвидировавшей последствия взрыва в Ливане, вылетела из Бейрута, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Автомобили лаборатории и ее 15 сотрудников отправлены самолетом Ил-76 МЧС РФ в Саратов. Ранее этим бортом в Бейрут прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, наградивший сотрудников Роспотребнадзора ведомственными медалями "За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации".

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимали пострадавших. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.

13 августа представители МЧС РФ и руководство ГО и ЧС Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков. Как заявил в пятницу Чуприян, оперативная группировка МЧС в полном объеме выполнила свои задачи.