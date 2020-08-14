В Ростове-на-Дону отделение клиники медуниверситета закрыли на карантин из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Отделение неврологии клиники Ростовского государственного медицинского университета закрыли на карантин в связи с выявлением коронавируса у двух сотрудников. Об этом в пятницу сообщили журналистам в региональном пресс-центре информирования о ситуации с коронавирусом.

"Действительно, отделение закрыто на карантин в связи с выявлением COVID-19. Согласно предписанию Роспотребнадзора, здесь проводятся необходимые мероприятия. Отметим, что в клинике реализуются все меры по профилактике новой коронавирусной инфекции ", - сказал представитель пресс-центра, отвечая на вопрос о ситуации в отделении неврологии клиники ростовского медуниверситета.

Отмечается, что в клинике в обязательном порядке проводятся не только необходимые противоэпидемические мероприятия, но и обследования персонала. "Во время внепланового тестирования 68 сотрудников неврологического отделения у двух сотрудников оказались положительные результаты. При этом у них не было клинических проявлений", - сказали в пресс-центре.

Предполагается, что работа скорой помощи возобновится 17 августа, а плановая госпитализация - 24 августа. "Клиника Ростовского государственного медицинского университета принимала и сейчас продолжает принимать еще в большом объеме [в связи с перепрофилированием ряда больниц] пациентов с инсультами, инфарктами, беременных с сахарным диабетом и другими сопутствующими болезнями, недоношенных детей, людей с тяжелыми заболеваниями крови, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Отказ от оказания помощи этим пациентам с высокой вероятностью приведет к тяжелым последствиям", - сказали в пресс-центре.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировали 14,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.