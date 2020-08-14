Власти Псковской области будут проводить рейды по соблюдению масочного режима

ПСКОВ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области, где на этой неделе число заразившихся коронавирусом превысило 4 тыс., с 17 августа будут проводить рейды в общественном транспорте и в магазинах. Это поможет выявить граждан, не соблюдающих масочный режим и тем самым осложняющих борьбу с пандемией, в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Считаю необходимым ужесточить контроль за исполнением всех существующих противовирусных регламентов. Прежде всего, это касается общественного транспорта и сферы ретейла. Еженедельно здесь должны проходить рейды с целью проверки соблюдения всех противовирусных требований. Прошу занести это в протокол в качестве поручения органам исполнительной власти. Борьба с заболеванием - задача всех жителей региона", - сказал Ведерников.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Псковской области зафиксировано 4 109 случаев заражения и 59 летальных исходов. Выздоровели 2 900 человек.

"Со следующей недели требования будут одинаковы как к гражданам, так и к собственникам учреждений, организаций. Если в магазине человек без маски, значит, ответственность наступает и для этого гражданина, и для хозяина магазина", - уточнил губернатор.