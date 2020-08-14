В Севастополе завершили передачу квартир городу для военных-отставников

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Плановая часть работы по передаче из собственности Минобороны России в собственность Севастополя квартир, которые смогут приватизировать бывшие военнослужащие, завершена. По единичным случаям идет дополнительная проверка, сообщил в пятницу на заседании правительства города директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Максим Левашов.

В пятницу принято решение о приеме в собственность города 33 квартир. Благодаря этому их смогут приватизировать бывшие военнослужащие, много лет назад получившие это жилье как служебное.

"У нас плановая основная работа завершена. Осталось незначительное количество таких квартир, по которым Минобороны проводит дополнительные проверки, после которых еще будут предложения о приеме в собственность субъекта", - сказал Левашов, комментируя ситуацию.

Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что решение проблемы подходит к логическому, правильному завершению.

В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил властям Севастополя заняться решением проблемы с жильем военных пенсионеров. Сложная ситуация возникла из-за того, что до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году выходящие в отставку офицеры и мичманы Черноморского флота жили в служебных квартирах, которые были построены по инициативе российских властей в Севастополе, являвшимся на тот момент украинским городом. Из-за ряда сложностей часть квартир была определена в собственность Москвы, часть - в собственность РФ. Семьи военных пенсионеров жили там по служебным ордерам, не оформляя их в собственность. В феврале этого года на основании поданных заявок Развожаев сообщал, что таких квартир не менее 658.