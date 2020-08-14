Более 200 граждан Киргизии, желающих вернуться на родину, разбили лагерь в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Около 200 граждан Киргизии, желающих пересечь российско-казахстанскую границу и вернуться на родину, разбили стихийный лагерь в Бузулукском районе Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Граждане Киргизии с мая собираются в Бузулукском районе региона, надеясь пересечь границу и вернуться на родину. 7 августа из организованного властями Оренбургской области лагеря на автобусах были вывезены свыше 2,4 тыс. граждан Киргизии, еще около 900 граждан Узбекистана доставили поездом из региона на родину, после чего лагерь демонтировали.

"За два дня в Оренбуржье железнодорожным и автотранспортом прибыли десятки граждан Киргизии. В стихийном лагере в Бузулукском районе ждут выезда на родину 206 граждан Киргизии", - сказал собеседник агентства.

По данным региональных властей, ранее они проживали в регионах Центральной России. Доверившись слухам об открытии границы, они решили вернуться домой, но не смогли это сделать из-за действующих в Казахстане ограничений на въезд из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин сообщил ТАСС, что вопрос транзита мигрантов через закрытую границу может быть решен дипломатическим путем: исключительно на уровне двух государств - Киргизии и Казахстана.

"Мы со своей стороны проинформировали дипломатические ведомства этих государств (Казахстана и Киргизии - прим. ТАСС) и уполномоченные органы власти Российской Федерации о возникшей проблеме и рассчитываем на ее скорейшее решение. Пользуясь случаем, обращаюсь к гражданам Киргизской Республики с просьбой: в условиях распространения коронавирусной инфекции не подвергайте свое здоровье и жизни опасности. Не рискуйте накануне осени оказаться без крыши над головой. Убедительно прошу вас ждать открытия границы в местах вашего постоянного пребывания", - сказал Кулагин.