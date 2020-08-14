Синагоги возобновляют работу в 15 российских городах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Синагоги в 15 российских городах возобновляют свою работу, прерванную ранее в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"В 15 городах России синагоги возобновляют работу в привычном режиме, включая Санкт-Петербург, Иркутск, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Калугу, Самару, Хабаровск и другие. За последние два месяца ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, в большинстве регионов значительно снизилось число заражений и появилась возможность постепенного возобновления работы общин офлайн", - говорится в сообщении.

При этом некоторые синагоги еще не начали работу в полноценном режиме и будут доступны только на время молитв в дни, когда читается Тора: понедельник, четверг и суббота. Также в большинстве общин не возобновляются общественные трапезы. В пресс-службе отметили, что в региональных общинах наблюдается большое число прихожан пожилого возраста, в связи с чем поспешное открытие синагог на фоне распространения коронавируса было опасно.

"В связи с тем, что региональные общины отличаются большим количеством активных прихожан пожилого возраста, а также особой плотностью общения, риск быстрого распространения вируса был гораздо выше, чем в столичных общинах. Поэтому руководство ФЕОР не спешило с открытием синагог и общинных центров, сосредоточившись на онлайн-программах по урокам Торы, а также благотворительных проектах, в числе которых масштабная акция по раздаче бесплатных шабатних продуктовых наборов по пятницам", - подчеркнули в федерации.

Вместе с тем президент ФЕОР, раввин Александр Борода призвал всех соблюдать санитарные правила, учитывая, что вечером 18 сентября иудеи будут отмечать праздник Рош аШана - Новый год по еврейскому календарю. "Для нас очень важно, чтобы верующие люди после такого продолжительного времени изоляции вновь смогли посещать общественные молитвы и проводить Рош аШана, а также последующие осенние праздники подобающим образом, с соблюдением всех законов и традиций. Но, безусловно, сохранность человеческой жизни и здоровья наших прихожан - в приоритете, поэтому мы настаиваем на строгом следовании всем необходимым санитарным правилам, которые утверждены Роспотребнадзором в том или ином регионе", - сказал он.