Росгвардия с 1 сентября усилит охрану промышленной площадки в Усолье-Сибирском

"Росгвардия взяла под охрану объект сразу после объявления соответствующего поручения президента РФ. В настоящее время идет подготовка к наращиванию сил и средств для охраны с привлечением как сотрудников Росгвардии, так и военнослужащих ангарского оперативного полка Росгвардии в местах концентрации емкостей с химикатами. Дополнительные наряды охраны будут выставлены с 1 сентября 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ.

Президент России Владимир Путин на совещании об экологической ситуации заявил, что экологические проблемы города Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались и фактически замалчивались. Он отметил, что груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов. Путин обратился к участникам совещания с требованием подробно доложить о том, как складывается ситуация в городе в настоящее время, а также о тех мерах, которые необходимо принять в первоочередном порядке для локализации и ликвидации критически опасных объектов.