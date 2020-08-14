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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Москалькова просит посла РФ в Белоруссии уточнить данные о задержанных на акциях россиянах

Есть обращения в отношении конкретных людей, указала Уполномоченный по правам человека

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена судьбой задержанных на несанкционированных акциях в Белоруссии россиян и просит посла РФ в Минске уточнить информацию о них.

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Как сказала омбудсмен журналистам в пятницу, сейчас идет процесс освобождения граждан России, которые были задержаны за участие в несанкционированных публичных акциях.

"Я подготовила запрос на имя нашего посла в Белоруссии о порядке и условиях содержания под стражей тех, кто остался. У меня есть обращения в отношении конкретных людей. Конечно, я очень обеспокоена их судьбой, перспективой и процессуального плана, и гуманитарного плана", - сказала Москалькова.

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БелоруссияРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПротесты в Белоруссии после выборов президента
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