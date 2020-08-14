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Задержание россиян в Белоруссии

Москалькова считает недоразумением задержание 33 россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в РФ указала, что отслеживает развитие ситуации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отслеживает развитие ситуации с задержанием в Белоруссии 33 россиян и надеется на скорое решение этого недоразумения. Об этом она заявила в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о задержании россиян.

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"Я отслеживаю эту ситуацию и надеюсь, что она разрешится положительно. Поскольку мы не смогли услышать в публичном пространстве каких-либо доказательств их вины в тяжом преступлении, в терроризме, мы знаем о переговорах по этому вопросу между лидерами государств Белоруссии и России, то надеемся, что они разрешат это недоразумение. И братские два государства будут дальше развивать взаимодействие и в гуманитарной, и в правочеловеческой сфере на условиях взаимного доверия", - сказала Москалькова.

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БелоруссияРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаЗадержание россиян в Белоруссии
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