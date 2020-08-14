Более 8,1 тыс. бизнесменов Крыма получили субсидии на выплату зарплат во время пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Господдержку на общую сумму 663 млн рублей в виде субсидий на выплаты зарплат работникам получили более восьми тысяч бизнесменов Крыма, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма ранее сообщал, что размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в месяце, за который предоставляется мера поддержки, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).

"Сегодня на счета предпринимателей и организаций поступят средства региональной субсидии в размере 101 миллиона рублей. На сегодняшний день 8154 организации и индивидуальных предпринимателя воспользовались данной субсидией на общую сумму 663 миллиона рублей. С начала приема заявлений правительством республики удовлетворено 14 559 заявок", - написал Аксенов.

Он уточнил, что власти Крыма расширили перечень предприятий транспортной отрасли, которые смогут получить меру поддержки, - это крупные пассажироперевозчики, чью деятельность практически парализовало в период действия режима повышенной готовности.

"Получение субсидий не повлечет за собой дополнительных проверок субъектов хозяйствования со стороны проверяющих органов. Также считаю важным еще раз напомнить, что срок подачи заявок - до 31 августа. Предусмотрено несколько форм подачи, что упрощает получение субсидии: отправка скан-копии заявки по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, почтовым отправлением в налоговый орган, а также размещение в боксах в налоговых органах", - добавил Аксенов.

Аксенов ранее в пятницу сообщил, что за последние сутки в Крыму зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в республике зарегистрировали 1664 случая. Выздоровели за весь период 1162 человека, умерли 19.