В ЮНЕСКО заявили, что включатся в борьбу против теорий заговора о пандемии COVID-19

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) намерена вести борьбу против распространения теорий заговора относительно COVID-19. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном 14 августа.

В этой сфере ЮНЕСКО будет действовать в сотрудничестве с Европейской комиссией, соцсетью Twitter и Всемирным еврейским конгрессом. Совместно ими будет создана "серия доступных и всеобъемлющих ресурсов визуального обучения с целью повышения осведомленности о существовании и последствиях теорий заговора, связанных с кризисом COVID-19". В этих ресурсах, сообщает организация, "также рассматриваются вопросы о том, как распознать теории заговора и понять, что ими движет, как опровергать эти теории при помощи фактов и эффективно реагировать на тех, кто занимается их распространением".

ЮНЕСКО констатирует, что пандемия COVID-19 "породила параллельную пандемию опасной дезинформации и слухов в виде теорий заговора, которые включают в себя выдуманные истории о происхождении вируса, способах его лечения и тех, кто якобы виноват в его распространении". "Теории заговора подрывают науку, факты и доверие к учреждениям и представляют непосредственную угрозу для отдельных лиц и общин", - отмечают в организации.

В связи с разработанной программой действий генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле подчеркнула ту опасность, которую представляет дезинформация и слухи, распространяемые как в отношении пандемии, так и других проблем. "Теории заговора наносят существенный вред людям, их здоровью, а также их физической безопасности. Они усиливают и узаконивают неправильные представления о пандемии и укрепляют стереотипы, способные подпитывать насилие и насильственные экстремистские идеологии", - заявила глава организации. .

Как сообщает ЮНЕСКО, инфографические материалы на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках будут широко распространяться в социальных сетях, на страницах ЮНЕСКО в этих сетях, а также на сайте Европейской комиссии, посвященном борьбе с дезинформацией.