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В Башкирии за ложные доносы на прокурора уволили замначальника отдела полиции

Он направлял в прокуратуру анонимные ложные сообщения о нарушениях закона из-за личной неприязни к работнику

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии выявила факт ложных доносов на работника надзорного ведомства в городе Кумертау со стороны заместителя начальника отдела полиции из-за личной неприязни. Сотрудник правоохранительных органов был уволен. Об этом в пятницу сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

"Установлено, что заместитель начальника отдела полиции из личной неприязни к работнику прокуратуры в связи с осуществляемой им надзорной деятельностью изготавливал анонимные обращения о нарушениях закона в действиях сотрудника ведомства и совершении им тяжких преступлений, которые направлял в прокуратуру. В ходе проведенных по обращениям проверок изложенные в них сведения своего подтверждения не нашли", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес министра внутренних дел Башкирии представление, по результатам его рассмотрения замначальника отдела полиции уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, добавили в прокуратуре.

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