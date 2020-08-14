Число заразившихся коронавирусом в мире впервые выросло менее чем на 10% за неделю

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 1,8 млн, как и неделей ранее, но в относительном выражении прирост впервые с начала пандемии опустился ниже 10%, следует из подсчетов ТАСС.

За семь дней количество инфицированных увеличилось на 9,3% против 10,4% неделей ранее. Всего коронавирус обнаружили у 20,9 млн человек, или 0,27% населения планеты.

Темпы распространения инфекции замедлились в Северной Америке, но не в Южной. Еще один эпицентр - Азия, где регистрируют максимальный суточный прирост случаев заражения. В Западной и Южной Европе, где с начала июля фиксировался всплеск заболеваемости, ситуация стабилизировалась.

Число уже выздоровевших за неделю возросло на 1,55 млн, приблизившись к 13 млн. Таким образом, вылечились уже более 62% инфицированных.

Условный показатель смертности (окончательный можно будет определить только после завершения пандемии) обновил минимум, снизившись с 3,7% до 3,6%. За семь дней из-за новой инфекции умерли около 40 тыс. человек, всего - примерно 755 тыс.

Максимальный прирост за сутки

Самые высокие показатели суточного прироста числа заразившихся были зарегистрированы в Индии, США и Бразилии. Эти же страны, только в другом порядке - США, Бразилия, Индия, лидируют и по общему количеству инфицированных.

В Индии в среднем выявляли около 62 тыс. случаев заражения в день. За неделю их число увеличилось на 21%, до 2,5 млн.