Число заразившихся коронавирусом в мире впервые выросло менее чем на 10% за неделю

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 1,8 млн, как и неделей ранее, но в относительном выражении прирост впервые с начала пандемии опустился ниже 10%, следует из подсчетов ТАСС.
За семь дней количество инфицированных увеличилось на 9,3% против 10,4% неделей ранее. Всего коронавирус обнаружили у 20,9 млн человек, или 0,27% населения планеты.
Темпы распространения инфекции замедлились в Северной Америке, но не в Южной. Еще один эпицентр - Азия, где регистрируют максимальный суточный прирост случаев заражения. В Западной и Южной Европе, где с начала июля фиксировался всплеск заболеваемости, ситуация стабилизировалась.
Число уже выздоровевших за неделю возросло на 1,55 млн, приблизившись к 13 млн. Таким образом, вылечились уже более 62% инфицированных.
Условный показатель смертности (окончательный можно будет определить только после завершения пандемии) обновил минимум, снизившись с 3,7% до 3,6%. За семь дней из-за новой инфекции умерли около 40 тыс. человек, всего - примерно 755 тыс.
Максимальный прирост за сутки
Самые высокие показатели суточного прироста числа заразившихся были зарегистрированы в Индии, США и Бразилии. Эти же страны, только в другом порядке - США, Бразилия, Индия, лидируют и по общему количеству инфицированных.
В Индии в среднем выявляли около 62 тыс. случаев заражения в день. За неделю их число увеличилось на 21%, до 2,5 млн.
На втором месте по темпам распространения инфекция находятся США, где ежедневно фиксировали около 54 тыс. заразившихся, но в относительном выражении темпы прироста снизились с 8,5% до 7,6%. Всего в Соединенных Штатах тест на коронавирус дал положительный результат у 5,2 млн человек.
Это в полтора раза больше, чем в Бразилии (3,2 млн), занимающей третье место по суточному приросту: в день там выявляют в среднем 45 тыс. инфицированных. Показатель недельного прироста в стране снизился до 10,6% - минимума за последние три месяца.
В России (около 913 тыс.), которая находится на четвертой позиции в мире по общему числу заразившихся, темпы распространения инфекции активно снижаются. Недельный прирост снизился с 4,4% до 4,1%, а по суточному - немногим более 5 тыс. случаев - страна находится в конце первой десятки государств.
Быстрый прирост количества случаев заражения показывают Колумбия (около 11,5 тыс. в сутки), Перу (7,5 тыс.), Аргентина (7 тыс.), Мексика (6 тыс.).
Заболеваемость на 100 тыс. человек
Если рассматривать заболеваемость в расчете на 100 тыс. жителей, лидерами остаются Катар (около 4 тыс.), Бахрейн (2,7 тыс.) и Чили (около 2 тыс.).
США и Бразилия в этом рейтинге находятся соответственном на восьмом и десятом месте с показателями 1,6 тыс. и 1,51 тыс. - наравне с такими маленькими странами, как Сан-Марино, где даже небольшое число заболевших дает высокий показатель заболеваемости из-за небольшой численности населения.
Индия при этом занимает 91-ю позицию (178 инфицированных на 100 тыс. жителей), а Россия находится в четвертом десятке (622).
Самая высокая смертность
За последние семь дней в мире из-за коронавируса умерло меньше людей, чем неделей ранее, - 40 тыс. против 42 тыс.
Среди стран на первом месте остаются США (более 167 тыс. умерших), на втором - Бразилия (105 тыс.). Великобритания, занимавшая раньше третье, опустилась на пятое после изменения методики подсчета, из-за которого 5,4 тыс. зарегистрированных летальных исходов признали не вызванными коронавирусной инфекцией. Ее место заняла Мексика (55 тыс. смертей), следом идет Индия (более 48 тыс.)
По числу смертей на 100 тыс. жителей самые высокие показатели в Сан-Марино (124), Бельгии (85) и Великобритании (61). В Соединенных Штатах это 52, в Бразилии - 50. В России, в соответствии с данными федерального оперативного штаба, на 100 тыс. человек приходится 11 летальных исходов из-за коронавируса.