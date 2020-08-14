В больницах Белоруссии находятся 150 пострадавших во время протестов

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии сообщает, что за 14 августа в больницы не поступало граждан, пострадавших на протестах против результатов президентских выборов. Общее число пострадавших в больницах составляет 150 человек.

"За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек", - говорится в заявлении пресс-службы Минздрава в Telegram-канале, опубликованном в пятницу.