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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В больницах Белоруссии находятся 150 пострадавших во время протестов

За последние сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на протестах, указали в Минздраве республики

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии сообщает, что за 14 августа в больницы не поступало граждан, пострадавших на протестах против результатов президентских выборов. Общее число пострадавших в больницах составляет 150 человек.

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"За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек", - говорится в заявлении пресс-службы Минздрава в Telegram-канале, опубликованном в пятницу.

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