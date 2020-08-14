У берегов Сахалина провели операцию по спасению морских котиков от рыболовных сетей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 августа. /Корр. ТАСС Анна Ом/. Зоозащитники освободили от пластикового мусора, рыболовных сетей и веревок около 30 морских котиков на острове Тюлений, расположенном в Охотском море у восточного побережья Сахалина. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе сахалинского туристического клуба "Бумеранг".

Ежегодно десятки тысяч морских котиков и несколько тысяч сивучей, включенных в Красную книгу России, приплывают для размножения на остров Тюлений. В настоящее время это крупнейшее лежбище ластоногих на Дальнем Востоке России. Многие животные запутываются в рыболовецких сетях, которых с каждым годом становится все больше, и умирают мучительной смертью.

"За время экспедиции удалось освободить 28 морских котиков. В основном это были молодые самцы и некрупные самки. <...> Волонтеры [также] убрали с лежбища опасные для животных обрывки сетей, веревок, доски с гвоздями, острое железо", - сообщили в пресс-службе клуба.

По информации клуба, в однодневной спасательной операции приняли участие 12 волонтеров. Руководил работой председатель совета по морским млекопитающим, ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии (ТИГ) Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Владимир Бурканов. Эти работы включены в программу исследований филиала.

Эта первая в России экспедиция по спасению морских котиков от мусора состоялась при поддержке Фонда президентских грантов. Ее организовали клуб "Бумеранг", сахалинская общественная организация "Друзья океана" и камчатский филиал ТИГ ДВО РАН.