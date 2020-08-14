Мишустин подписал распоряжение о распределении 22 млрд рублей на питание школьников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении бюджетных ассигнований в размере 21,8 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Правительство поручило Минпросвещения в двухнедельный срок заключить соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов на организацию такого питания.

В среду, 12 августа, Мишустин сообщил, что правительство намерено внести изменения в правила предоставления субсидий, чем поможет обеспечить возможность организовать горячее питание с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее. По его словам, до этого федеральную субсидию на эти цели могли получить только регионы, где все без исключения школы к этому готовы. Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки.

Мишустин напомнил и об ответственности глав регионов за приведение в надлежащее состояние тех школ, которые пока не могут организовать горячее питание детей. Он попросил министерство просвещения до 20 августа совместно с регионами внести в правительство утвержденные планы-графики и отдельно проработать вопрос организации питания в малокомплектных школах.