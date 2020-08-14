В Мурманской области с 1 сентября заработает первый мобильный технопарк для школьников

ТАСС, 14 августа. Первая передвижная лаборатория "Кванториум" в Мурманской области начнет занятия со школьниками 1 сентября. Мобильный технопарк будет передвигаться по населенным пунктам с двухнедельными остановками в каждом из них, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Мы планируем запустить мобильный технопарк "Кванториум" уже с 1 сентября. На сегодняшний день приобретено высокотехнологичное оборудование и идет процесс его установки. Передвижная лаборатория позволит ребятам в отдаленных населенных пунктах познакомиться с современными инженерными профессиями, а также научиться моделировать, конструировать и проводить опыты. Возможно, это также поможет многим школьникам определиться с выбором будущей профессии и пойти на инженерные специальности", - передает слова замгубернатора области Елены Дягелевой пресс-служба.

Планируется, что лаборатория на колесах будет приезжать в населенные пункты области и останавливаться на две недели. Свой первый выезд "Кванторум" сделает в Печенский район.

К этому времени передвижную лабораторию оборудуют компьютерной техникой, фрезерно-гравировальным и лазерно-граверным станками, 3D-принтерами и паяльным оборудованием. Здесь будет все необходимое для моделирования, скетчинга и инженерного творчества. После отъезда технопарка специалисты будут продолжать работать с детьми дистанционно.

По поручению губернатора Мурманской области, в этом учебном году в регионе откроются еще 10 квантолабораторий. Те муниципалитеты, где еще нет своих технопарков, будут работать с его мобильной версией.