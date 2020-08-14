В Ленинградской области завершился первый автопробег проекта "Государева дорога"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Автопробег проекта "Государева дорога", стартовавший 10 августа из Москвы, завершился в Ленинградской области в пятницу. В автопробеге участвовали эксперты, которые в дальнейшем обсудят перспективы развития межрегионального маршрута, сообщил в пятницу на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС эксперт Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (способ путешествия на автомобиле с использованием автодомов или прицепов) Денис Манько.

Межрегиональный брендовый маршрут "Государева дорога" объединяет Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Его протяженность составляет 777 км.

"Мы, как эксперты, смотрим, в конце от себя дадим обратную связь обязательно. Укажем все вещи положительные, отрицательные, в любом случае, всю объективную информацию мы дадим. Есть договоренность у нас в предыдущих регионах, где мы были, о том, что по результатам мы будем проводить круглые столы, чтоб уже более предметно обсудить результаты нашего автопробега", - сказал он.

Автопробег прошел впервые, в составе автокаравана было 9 экипажей. В нем приняли участие 25 экспертов, оценивавших придорожную инфраструктуру маршрута и его туристические перспективы. В Ленобласть - конечный пункт автопробега - участники прибыли в четверг. Они посетили храм апостолов Петра и Павла, Тосненский историко-краеведческий музей, усадьбу "Марьино" в Андрианово, а также Гатчину.

Государева дорога - тракт длиной 777 км, который создали по указу Петра I для связи Петербурга и Москвы. Он полегает по территории 4 областей: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. Цель Межрегионального туристского проекта "Государева дорога" - создание единого культурно-туристского пространства регионов России.