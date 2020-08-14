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Пандемия COVID-19

Массовых мероприятий в школах не будет до 2021 года. Главное о коронавирусе за 14 августа

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 912 823 случая заражения, из них новых — 5065. За сутки умерли 114 человек, за весь период — 15 498.
  • В российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия.
  • Минздрав опроверг заявление CNN об отказе США работать с Россией над вакциной от COVID-19. Ведомство не направляло американским властям предложений о сотрудничестве. 
  • Российские специалисты создали первый в мире атлас патологической анатомии по коронавирусу.
  • Синагоги возобновляют работу в 15 российских городах.

Москва

  • Всего зафиксирован 250 991 случай заражения, из них новых — 688.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 20,9 млн случаев заражения, умерли более 755 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число заразившихся коронавирусом в мире впервые выросло менее чем на 10% за неделю.
Теги
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