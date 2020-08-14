Массовых мероприятий в школах не будет до 2021 года. Главное о коронавирусе за 14 августа

Россия
- Всего зафиксировано 912 823 случая заражения, из них новых — 5065. За сутки умерли 114 человек, за весь период — 15 498.
- В российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия.
- Минздрав опроверг заявление CNN об отказе США работать с Россией над вакциной от COVID-19. Ведомство не направляло американским властям предложений о сотрудничестве.
- Российские специалисты создали первый в мире атлас патологической анатомии по коронавирусу.
- Синагоги возобновляют работу в 15 российских городах.
Москва
- Всего зафиксирован 250 991 случай заражения, из них новых — 688.
Мир
- Всего зафиксировано более 20,9 млн случаев заражения, умерли более 755 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число заразившихся коронавирусом в мире впервые выросло менее чем на 10% за неделю.