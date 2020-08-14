В Калифорнии число заражений коронавирусом превысило 600 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Калифорния стала первым американским штатом, где количество случаев заражения коронавирусом превысило 600 тыс. Об этом свидетельствует информация, размещенная в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников.

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Согласно данным университета, в Калифорнии подтверждено 602 997 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов достигло 10 997. По этому показателю Калифорния значительно отстает от штата Нью-Йорк, где умерли 32 805 человек.

Наименее благополучна обстановка в штатах Флорида (557 137 случаев заражения), Техас (530 857), Нью-Йорк (423 440) и Джорджия (228 668). Штат Калифорния перешел порог в 500 тыс. зараженных 3 августа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 5,25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 167 277 человек.