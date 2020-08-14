Доход врио главы Пермского края за 2019 год превысил 3,8 млн рублей

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин за 2019 год заработал более 3,8 млн рублей на должности начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России, также учтены иные доходы. Таким образом, за год заработок Махонина вырос более чем на 1,3 млн рублей, об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной в пятницу на сайте краевого правительства.

"Декларированный годовой доход за 2019 год 3 841 481,18 рублей (с учетом иных доходов)", - указано в таблице.

В собственности Махонина имеется квартира общей площадью 124,6 кв.м, а в пользовании жилой домой в 96 кв.м, земельный участок - 2,4 тыс. кв.м, две квартиры площадью более 100 кв.м., личного автомобиля он не имеет.

Шестого февраля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя региона он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Выборы губернатора в регионе пройдут 11, 12 и 13 сентября.