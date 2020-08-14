Доходы губернатора Кубани в 2019 году выросли на 200 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2019 году составили около 2,19 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на сайте администрации региона.

В 2018 году Кондратьев заработал примерно 1,99 млн рублей (против почти 2,1 млн годом ранее), а его супруга - 626 тыс. рублей.

"Декларированный годовой доход: Кондратьев В. И. - 2 192 970, супруга - 778 260", - говорится в тексте декларации.

Как и годом ранее губернатор задекларировал в собственности внедорожник УАЗ-3159, квартиру площадью 226,2 кв. м, земельный участок площадью 620 кв. м и дом (68,5 кв. м). В пользовании у Кондратьева и членов его семьи остаются участок площадью 1 га и дом площадью 70 кв. м. В собственности жены и детей Кондратьева недвижимости и транспортных средств по-прежнему не числится.