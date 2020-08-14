Доход врио главы Чувашии в 2019 году превысил 5,4 млн рублей

ТАСС, 14 августа. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев обнародовал декларацию о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Согласно декларации, опубликованной в пятницу на официальном портале органов власти республики, доход Николаева по итогам 2019 года превысил 5,4 млн рублей, что на 600 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

В 2019 году Николаев являлся заместителем председателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики в нижней палате парламента, а с 22 по 29 января 2020 года - занимал должность председателя комитета Госдумы по делам национальностей. Депутатские полномочия сложил досрочно 29 января 2020 года в связи с назначением на пост врио главы Чувашии. Общая сумма декларированного дохода Николаева за 2018 год составляла 4 млн 810 тыс. рублей, его супруги - 217 тыс. рублей.

Декларированный годовой доход за 2019 год составил свыше 5 млн 433 тыс. 160 рублей. В собственности Николаева указаны 1/5 доля земельного участка площадью 1 200 кв. метров, автомобиль Hyundai IX 55. В безвозмездном пользовании находится квартира площадью 168,2 кв. метра, земельный участок площадью 880 кв. метров и жилой дом площадью 240,7 кв. метра.

Супруга врио главы республики Наталья Николаева за 2019 год заработала 156 тыс. рублей. В ее собственности находится 1/5 доля земельного участка площадью 1 200 кв. метров, в индивидуальной собственности земельный участок площадью 880 кв. метров и жилой дом площадью 240,7 кв. метра. Жена главы региона является владелицей автомобиля Nissan Micra, в безвозмездном пользовании находится квартира площадью 168,2 кв. метра.

Двое несовершеннолетних детей Николаева имеют в собственности по 1/5 доли земельного участка площадью 1 200 кв. метров. В их безвозмездном пользовании находятся квартира площадью 168,2 кв. метра, земельный участок площадью 880 кв. метров и жилой дом площадью 240,7 кв. метра.