В России создали первый в мире атлас по коронавирусу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские специалисты создали первый в мире атлас патологической анатомии по коронавирусу, в его разработке принимали участие эксперты Москвы. Об этом сообщили ТАСС в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения (НИИОЗММ ДЗМ).

В НИИ отметили, что атлас "Патологическая анатомия COVID-19" является уникальным и пока единственным в мире изданием с морфологическими иллюстрациями патологических изменений разных органов и тканей в результате коронавируса. Эксперты уже назвали этот труд фундаментальным. Краткий вариант атласа был издан в мае и содержал только иллюстрации патологии легких при коронавирусе. Расширенное издание содержит около 200 макро- и микрофотографий различных морфологических изменений практически всех органов.

Атлас позволяет увидеть спектр возможных проявлений и осложнений при коронавирусе, совершенствовать методы диагностики и лечения больных, а также составить детальную классификацию причин смерти, прямо или косвенно связанных с заболеванием.

"Нашей основной задачей было представить наиболее полно все разнообразие структурных проявлений COVID-19 для дальнейшей работы медиков и биологов по раскрытию тайн этого нового заболевания", - приводятся слова одного из авторов атласа, главного внештатного специалиста по патологической анатомии ДЗМ, профессора Олега Зайратьянца.

Он добавил, что проведенное исследование позволило опровергнуть ряд гипотез. Например, не подтвердилась теория о роли вирусного повреждения гемоглобина с развитием химического пневмонита, вызванного продуктами распада гема. И наоборот, были подтверждены клинические наблюдения системного генерализованного поражения мелких сосудов при нарастании иммунного ответа, так называемом цитокиновом шторме, вызывающем развитие гиперкоагуляции и риск развития тромбозов.

Роль атласа в лечении больных

Атлас "Патологическая анатомия COVID-19" позволил раскрыть основные особенности течения заболевания, чтобы скорректировать протоколы лечения и тактики ведения больных. Выводы, полученные в ходе исследования, легли в основу последних, шестой и седьмой, версий Временных методических рекомендаций Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции.

Как отметили в НИИ, важную роль в создании атласа сыграл Клинический комитет, созданный департаментом здравоохранения при штабе по борьбе с коронавирусом. Атлас издан на двух языках (русском и английском) и опубликован на сайте НИИОЗММ ДЗМ, а также в авторитетных электронных медицинских библиотеках мира.