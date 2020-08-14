Москалькова: упрощенное получение опекунами поддержки повысит гарантии прав сирот на жилье

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что упрощенное получение опекунами социальной поддержки повысит гарантии детей-сирот в вопросе обеспечения жильем. Об этом она заявила журналистам в пятницу.

"Высоко оцениваю инициативу правительства, так как тема детей-сирот остается по-прежнему достаточно острой с точки зрения их обеспечения жильем, а программа, надеюсь, позволит продвинуть эту тему и повысить гарантии прав детей-сирот", - сказала Москалькова.

Кроме того, по ее мнению, учет сирот, которые должны получить от государства жилье, должен начинаться не с 14 лет, как предусмотрено сегодня, а раньше. "Может быть, с 12 лет, чтобы субъекты РФ уже понимали, что на их территории проживает определенное количество [сирот], которых затем нужно обеспечивать жильем. Россия должна в своем бюджете заведомо закладывать расходы на эту тему", - сказал Москалькова.

По данным пресс-службы омбудсмена, по состоянию на 1 августа 2020 года на рассмотрение уполномоченного поступило 258 обращений с просьбой оказать содействие в реализации жилищного права детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об упрощении процедуры оформления социальной поддержки опекунами. По его словам, все данные, в том числе сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение квартиры за счет государства, будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания.