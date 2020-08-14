Более 400 школ в Сибири подключились к цифровой образовательной платформе Сбербанка

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Более ста тысяч школьников в четырехстах школах Сибирского федерального округа стали пользователями школьной образовательной платформы Сбербанка, разработанной в рамках программы "Цифровая платформа персонализированного образования для школы", рассказала в пятницу журналистам председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Татьяна Галкина. Платформа хорошо зарекомендовала себя в период пандемии, когда все дети были переведены на дистанционное обучение, и будет использоваться в дальнейшем в качестве дополнения к основному образованию.

"Одним из важных направлений деятельности Сбербанка является сотрудничество с регионами в области онлайн-образования для школьников. Возможность обучения на онлайн-платформе Сбербанка получают дети с 5 класса, во всех регионах сибирского банка к ней подключились более 400 школ, количество пользователей платформы перешагнуло отметку в 100 тыс. человек. Особенно активными стали Барнаул, Кемерово, Красноярск и Томск", - сказала Галкина, добавив, что в следующем году в список участников программы войдет и Омская область.

Она отметила, что платформа очень хорошо себя зарекомендовала в период пандемии. "Было огромное количество участников одновременно, платформа выдержала все нагрузки", - сказала председатель Сибирского банка. По ее словам, для использования системы школьникам из малообеспеченных семей раздавались "ОККО смарт-боксы" - специальные устройства для телевизоров. "С помощью этого устройства телевизор превращается в компьютер и может использоваться ребенком для обучения на онлайн-платформе", - пояснила Галкина.

По ее словам, платформа будет активно использоваться и после возвращения школ на очное образование. "Это не только традиционная программа, но и дополнительное обучение - развитие эмоционального интеллекта, системного мышления, коммуникативных навыков, умения работать в команде и принимать решения", - подытожила она.