В Ростове соединят главную площадь с набережной и левым берегом Дона канатной дорогой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону создадут пешеходную зону, которая соединит главную площадь города - Театральную - с набережной на правом берегу реки Дон. Как сообщил в пятницу глава администрации города Алексей Логвиненко, новое городское пространство планируется соединить с противоположным берегом реки канатной дорогой.

"Мы создадим уникальную пешеходную зону, которая соединит Театральную площадь и набережную. Ее ширина составит 60 метров! Эта территория станет новым местом отдыха ростовчан, отдыхом будущего. Здесь же появится многоуровневая 4-этажная парковка со смотровой площадкой", - написал Логвиненко в "Instagram".

Глава региона подчеркнул, что парковка будет бесплатной, таким образом, жители и гости города смогут приезжать, ставить машины и комфортно гулять. Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос заключения концессионного соглашения по строительству канатной дороги, которая свяжет новую пешеходную зону с левым берегом Дона, где находится стадион "Ростов Арена".

Также Логвиненко сообщил о намерении построить новую магистраль в этой части города. "Приняли решение о продлении набережной со строительством новой магистральной четырехполосной дороги по ул. Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линии. Это позволит разгрузить центральную часть города. Уже проведены конкурсные процедуры, определен проектировщик, и концу года будет готов проект планировки", - сообщил Логвиненко.

По мнению сити-менеджера, новое общественное пространство повысит туристическую привлекательность Ростова-на-Дону. "Новое пространство станет местом невероятного притяжения как для людей, так и для инвестиций. Даст мощный толчок развитию инвестиционной и туристической привлекательности донской столицы!" - считает глава администрации.