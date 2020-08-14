Учебный год в школах Кировской области начнется в очном формате

ТАСС, 14 августа. Занятия в школах Кировской области в новом учебном году начнутся в очном режиме, при этом ученики не будут переходить из класса в класс. Об этом в пятницу сообщила ТАСС министр образования Кировской области Ольга Рысева.

"Новый учебный год во всех образовательных организациях начнется очно с 1 сентября. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Разработают расписание уроков и перемен, предусматривающее минимизацию контактов учащихся, в том числе сокращение их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой", - сказала Рысева.

Она уточнила, что руководителям школ дали рекомендации обеспечить учреждения термометрами, оборудованием для обеззараживания воздуха, антисептиками, дезинфицирующими средствами, а работников пищеблоков - масками и перчатками. В школах будут измерять температуру, дезинфицировать руки, обеззараживать воздух, также усилят дезинфекцию помещений. При этом в школах нельзя будет проводить массовые мероприятия с участием детей из разных классов и лиц из других организаций.

По словам Рысевой, дистанционное обучение в качестве основного использовать не планируются. "При этом полученный опыт возможно использовать для повышения качества образования. Напомню, с 2009 года в регионе работает Центр дистанционного образования детей, который обучает тех школьников, кто по определенным причинам не может посещать школу. Это дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, спортсмены на длительных сборах, школьники на длительном лечении в больницах, обучают в дистанте и учащихся в малокомплектных школах, где нет отдельных учителей-предметников", - сказала министр.

Кировская область находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, магазины в торговых центрах, парикмахерские. С 16 июня открылись музеи и библиотеки, с 25 июня возобновили работу бассейны, стационарные кафе и рестораны, с 10 августа разрешение на работу получили кинотеатры, а в сентябре запланировали старт театрально-концертного сезона. Жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, рекомендуется самоизоляция для граждан старше 65 лет, запретили массовые мероприятия.

По состоянию на утро 14 августа в Кировской области выявлено 54 новых случаев заражения с симптомами заболевания, всего выявили 5594 случая. В инфекционных госпиталях находятся 756 пациента с коронавирусом, у 509 человек из их числа заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 18 человек. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 4 745 человек.