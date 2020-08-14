Ректор Белорусского госуниверситета призвал к диалогу для урегулирования ситуации

"Мы стали забывать про основу устойчивого развития любого общества - толерантность и диалог. В БГУ эти принципы являются ключевыми. Поэтому прошу каждого из вас помнить про эти почти вековые традиции университета и стараться смотреть на вещи с разных сторон. <...> Сегодня мы видим в нашей стране разноголосие, и очень важно его преодолеть через диалог, чтобы страна и дальше успешно развивалась", - говорится в тексте обращения.

Он также подчеркнул, что за участие в акциях протеста никто не будет уволен или отчислен. "Мы слышим вас и разделяем вашу обеспокоенность по многим вопросам. Заверяю, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет. Для нас ценен каждый наш коллега: и преподаватель, и ученый, и студент. Мы с уважением относимся к их мнению, если только оно не выражает насилия и провокаций", - отметил ректор.