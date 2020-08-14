Исследование: россияне в выходные спят около 9,5 часов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россияне в выходные спят около 9,5 часов. При этом в будни на сон уходит примерно 8 часов, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте Росстата.

По данным исследования, в будни мужчины в среднем работают более 9 часов, три часа выделяют на досуг и личную гигиену, менее часа помогают супруге и 15 минут уделяют детям. Распорядок дня у россиянок в будни немного отличается. Женщины около 8,5 часов работают, 8 часов уделяют сну, примерно 3 часа уходит на личную гигиену, порядка 2 часов - на готовку и уборку, и около 40 минут - на воспитание и уход за детьми.

При этом исследование показало, что на выходных мужчины в среднем спят 9,5 часов, 2,5 часа тратят на работу до дому, полчаса - на уход за детьми и около 6 часов отдыхают. Россиянки тратят на сон также 9,5 часов, на работу по дому - почти 4,5 часа, на уход за детьми - 40 минут, а отдыхают 4,5 часа в день.

В 2019 году Росстат изучил распределение суточного фонда времени мужчин и женщин. Подобные исследования служба статистики проводит раз в пять лет. Данные последнего анализа публикуются впервые.

Исследование проходило по всей России, в нем участвовали 45 тыс. домохозяйств, отдельно по городскому населению и отдельно по сельскому.

Цель наблюдения - выяснить, как распределяется время в течение дня на разные виды деятельности.