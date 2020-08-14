Трамп планирует навестить своего брата в больнице в пятницу

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается навестить своего младшего брата Роберта в больнице Нью-Йорка в пятницу. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на администрацию Соединенных Штатов.

По информации источника в администрации, президент, как ожидается, отправится в Нью-Йорк в пятницу во второй половине дня.

Телекомпания ABC ранее сообщала о госпитализации Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни подтвердила телекомпании, что президент проинформирован о состоянии своего брата. Роберта Трампа поместили в палату интенсивной терапии больницы "Маунт Синай" неделю назад. Источники не раскрывают, какого рода заболевание у брата президента.