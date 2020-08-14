Вологодские больницы для больных с коронавирусом получат господдержку 100 млн рублей

ТАСС, 14 августа. Вологодская область получила почти 100 млн рублей из федерального бюджета, которые власти региона направят на поддержку медицинских учреждений региона, работающих с пациентами, инфицированными коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Дополнительные 94,5 млн рублей, выделенные Вологодской области, будут направлены на поддержку медорганизаций, оказывающих помощь больным с коронавирусом. <...> По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по уровню заболеваемости в расчете на 100 тыс. человек Вологодская область занимает последнее место в СЗФО. На Вологодчине этот показатель составляет 227,4. А по количеству выздоровевших Вологодчина с показателем 83% занимает второе место на северо-западе", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, выделенные средства помогут оказать дополнительную помощь медикам в непростое время. "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших врачей, которые сейчас на передовой. Это угроза, которая объединила всю страну, поэтому и в эту работу включились все: органы государственной власти, крупный бизнес, общественные организации и простые вологжане. Благодаря профессиональной и эффективной работе по выявлению и лечению больных с COVID на сегодняшний день мы занимаем последнее место в СЗФО и одно из последних мест в стране по количеству заболевших в расчете на душу населения", - цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Вологодской области выявлен 2 801 новый случай заражения, выздоровели 2 370 человек.