Священники вновь могут посещать пациентов в больницах Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Священнослужители Русской православной церкви получили возможность посещать пациентов в больницах Москвы и области, доступ в которые в связи с пандемией коронавируса был ограничен. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт Московского патриархата.

"Была достигнута договоренность с департаментом здравоохранения об организации системы допуска священников в московские больницы. В общей сложности священники смогли посетить пациентов в 37 больницах Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Русской православной церкви напомнили, что в конце марта при Синодальном отделе по благотворительности и Комиссии по больничному служению Московской епархии была создана спецгруппа священников и их помощников для посещения больных с коронавирусом. Для них были приобретены специальные костюмы и средства защиты, проведен инструктаж по технике безопасности. Со 2 апреля по 13 августа священники выезжали к больным коронавирусом 497 раз.

"По большому счету, это наш долг: когда солдат идет на войну, он не ждет похвалы. Точно так же живут и врачи, и священники. В те месяцы - особенно март, апрель, май, июнь - мы поняли, что оказались в нужном месте и в нужное время. Раньше нас часто воспринимали в больнице как людей посторонних, а теперь ситуация меняется: мы ощущаем себя коллегами, мы делаем общее дело - помогаем людям", - отметил заместитель председателя московской епархиальной Комиссии по больничному служению протоиерей Иоанн Кудрявцев, лично посещавший больных с коронавирусом в больницах и на дому.

В Русской православной церкви добавили, что ранее в 28 епархий были отправлены 550 полных защитных комплектов, в которые входят комбинезоны, очки, респираторы, перчатки, шапочки, бахилы, мешки для утилизации медицинских отходов, а также специальные требные наборы для одноразового использования к ним. Кроме того, в течение нескольких месяцев 32 священнослужителя дежурили на общероссийской горячей линии #МыВместе и отвечали на вопросы о духовной жизни.