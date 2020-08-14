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Протесты в Белоруссии после выборов президента

У посольства Белоруссии в Москве шестой день собираются протестующие

На данный момент у диппредставительства находятся более 100 человек
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Недовольные результатом выборов президента Белоруссии и последующими действиями местных силовиков шестой день собираются у посольства республики в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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На данный момент у диппредставительства находятся более 100 человек. Люди стоят напротив посольства у забора храма Космы и Дамиана. На заборе висят плакаты и цветы, некоторые участники также встают в пикет.

На месте дежурит не менее пяти автозаков, большая часть из которых стоит в Армянском переулке. Полиция пока не выставляет оцепление и ведет себя корректно.

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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