Детсады Нижнего Новгорода начнут работать на следующей неделе

ТАСС, 14 августа. Работа детских садов в Нижнем Новгороде возобновят на следующей неделе. Об этом в пятницу написал на своей странице в социальной сети "Instagram" министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

"Сейчас на открытии детского сада в Приокском районе и. о. главы города Юрием Владимировичем Шалабаевым было озвучено решение о начале работы детских садов Нижнего Новгорода в штатном режиме на следующей неделе", - написал он.

Злобин уточнил, что с понедельника учреждения не откроются. "Необходимо решение муниципального штаба, подготовка помещений, закупка продуктов", - пояснил он.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области подтвердили 25 510 случаев коронавируса. Выздоровели 22 362 человека, 426 умерли. На данный момент регион находится на четвертом месте в стране по числу выявленных случаев инфекции.