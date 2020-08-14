В Северной Осетии в 2023 году планируется начать строительство интерната для пожилых людей

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Строительство интерната нового типа для пожилых и инвалидов планируется начать в селении Чермен в Северной Осетии в 2023-2024 годы в рамках реализация нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в пятницу в ходе заседания правительства региона министр труда и социального развития республики Борис Хубаев.

"[Планируется] строительство ГБУ социального обслуживания республики - Республиканский дом интернат нового типа для престарелых и инвалидов на 150 мест. Пригородный район, селение Чермен. [Строительство] будет реализовано в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" начиная с 2022 года", - сказал он.

Хубаев отметил, что предварительно, объем расходных обязательств составит более 1 млрд рублей. Ближайшая задача, по его словам, заключается в разработке проектно-сметной документации в 2022 году. "Необходимо заложить средства для разработки проектно-сметной документации. А в 2023-2024 [планируется] непосредственная реализация объекта, то есть его строительство", - добавил министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.