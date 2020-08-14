Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в Москве с начала эпидемии составила от 2,4% до 4,9% в зависимости от методики подсчета, сообщается в пятницу на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.

По итогам июня департамент сообщал, что летальность за период инфекции равна от 2,3% до 4,6%. В июле же из-за коронавируса в Москве умерло вдвое меньше людей, чем в июне. "COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль. При этом количество случаев на 50% меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае", - говорится в публикации.

В департаменте уточнили, что коронавирус стал основной причиной 742 смертей в июле, против 1 605 в июне и 2 757 в мае. "В их числе те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (141 человек). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные сомнительные случаи. Уже три месяца к смерти от обычной пневмонии не было отнесено ни одного случая", - подчеркивается в сообщении. В свою очередь в первые дни августа зафиксировали на 60% меньше летальных исходов. "При этом число случаев смерти от COVID-19 за первые дни августа на 60% ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца. Это подтверждает устойчивую тенденцию снижения смертности", - сказано в тексте.

По данным департамента, всего июле в столице умерли 10,8 тыс. человек. "В июле 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 10 773 смертей (на 716 случаев больше, чем в июле 2019). Превышение смертности по отношению к среднеиюльской за последние три года составило 1 040 случаев (9 658 в 2017, 9 483 в 2018, 10 057 в 2019)", - говорится в публикации.