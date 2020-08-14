Дмитрий Рогозин заработал за 2019 год более 44,13 млн рублей

МОСКВА, 14 августа /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2019 год в размере 44,13 млн рублей, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации в пятницу.

Согласно декларации, Рогозину принадлежат земельный участок площадью 2 545 кв. м, жилой дом площадью 782,7 кв. м, квартира площадью 346 кв. м. Кроме того, у гендиректора Роскосмоса имеются в собственности автомобили ГАЗ-21Р и Mercedes Benz S560, мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна Рогозина заработала за прошлый год 2,89 млн рублей.

В 2018 году Рогозин заработал 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы. В Роскосмосе он работает с мая 2018 года.